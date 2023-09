Władze we Włoszech zaczynają podejrzewać, że tunezyjska straż przybrzeżna przestała monitorować sytuację

Przestała "monitorować sytuację" czyli w tłumaczeniu na polski - przestała wykonywać czarną robotę za Europejczyków. Dopóki Tunezja "monitoruje sytuację", to różne Agnieszki Holland mogą udawać głupiego, że one, to by wpuściły do swojej okolicy pół Afryki, tylko źli Tunezyjczycy nie pozwolili.