Jeżeli kiedykolwiek pogonimy pisowską zarazę to i tak nadchodzą chude lata i długo, bardzo długo będziemy się z tej zarazy leczyć i odbudowywać powagę naszego państwa. No bo państwo nasze zawsze kulało, ale może jednak powolutku zmierzało do czegoś. Teraz buja się od afery do afery (przecież dosłownie co tydzień jest jakaś nowa afera!) wiedzione prywatą pisowskiej mafii obracającej się wokół czule pielęgnowanego w swoich urojeniach Słońca Narodu.