Obstawiam że przez 25min tvp będzie wałkować temat złych imigrantów. Że to wina Tuska, że marszałek to złodziej. Że peło to hipokryci że sami zapraszali, że msz ma to pod kontrolą że msz wszystkich sprawdza itp itd. Zrobią tak że orędzie typowy pisowiec widz tvp odbierze jako atak na polskę, atak na suwerenność i kościół katolicki.