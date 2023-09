PIS załatwił Polskę całą czy to nie wystarczy. Ich rodziny są ustawione na wiele pokoleń za waszą kasę a kasa ich jest w zagranicznych bankach w obcych walutach. Tam już nawet nie chodzi o kasę bo już nakradli miliardy tylko o to aby nikt nie doszedł do koryta co by kiedykolwiek mówił o rozliczeniu wydatków i przepływów gotówki. A okaja do złodziejstwa co dzień to nowa to przy okazji też sobie skubią Pokaż całość