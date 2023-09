Sławomir Mentzen przyznał, że sam korzysta ze świadczenia na trójkę swoich dzieci. — Dlaczego, skoro to marnotrawstwo? — pytała Grochal. — Ja płacę tyle podatków, że te 1500 plus to mała kropla w tym, co ja finansuję. Równie dobrze mogłaby mnie pani zapytać, dlaczego chodzę po darmowych chodnikach albo jeżdżę drogami. Tak wygląda ten system. Traktuję to jako mały zwrot płaconych przeze mnie podatków — oznajmił Mentzen.