Wystarczy pójść na spacer z rodziną lub psem a nie robić awanturę na jakiejś miesięcznicy. Policji nie będzie, kosztów nie będzie, mniej ludzi bedzie #!$%@?... No ale jak to, przecież my mamy prawo robić burdel, dlaczego tu jest Policja... Tak wyprała Komuna Polakom mózgi, że albo my albo nikt... Jak się zestawi filmiki z Polski i Rosji to ciężko odróżnić gdzie to było i kto głupszy...