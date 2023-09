Ta historia jest prawdziwa. Ibrahim przetrwał, bo płynął w kołysce dla małego dziecka. Z wody wyłowiła go białoruska wilczyca i karmiła go własnym mlekiem z własnych piersi oraz gotowanymi kartoflami przez kilka dni. Gdy tylko Ibrahim odzyskał siły, okazało się, ze jest to potomek Mojżesza. Przez 40 dni i 40 nocy poprowadził on dość liczna grupę mędrców, lekarzy, inżynierów oraz literatow do granicy, machnął swoją laska i wtedy rozstąpił się drut kolczasty Pokaż całość