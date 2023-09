W kazdym kraju ludzie ktorych na to stac wysylaja swoje dzieci do prywatnej szkoly, nie ma niczego szokujacego w tym ze uslugi publiczne nie sa na takim samym poziomie. Tak, najbiedniejsi korzystaja z publicznych, ale to nie jakis typowo polski ewenement, trzeba bylo robic cos poza minimum zyciowym i zebraniem o socjale to wasze dzieci mialyby lepszy start.