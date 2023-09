Znowu ten sam fejk Dworczyka co rok temu. Próbują przedstawić zgodę na ekshumacje w jednej wsi dla jego fundacji (nie dla IPN) w Puźnikach na Podolu (nie na Wołyniu) wydaną rok temu jako rzekomą zgodę na ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej.



Pisowcy bezwstydnie próbują sobie robić kampanie i kłamią w sprawie ekshumacji. Dużo mówi, że wyciągają to samo co rok temu, bo nic w międzyczasie nie osiągnęli.