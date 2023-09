Jest to Kandydat do senatu z list konfederacji, Cytat: "A więc Bucza czy Irpień to była jednak mistyfikacja. Ale kto tak wcześniej twierdził od razu dostawał łatkę ruskiej onucy. Dziś wszystkim podżegaczom palą się styki, bo brak dowodów by nazwać Putina zbrodniarzem wojennym."