To konto na Twitterze nie istnieje. archive.org ma na nie tylko 1 zapis z 11 dni temu(28 sierpnia), gdzie nie ma w swoim profilu ani jednego posta(jak widoczne na zdjęciu), ani niczego co sugerowałoby, by startował z list Konfederacji.

Na mamprawowiedziec i wnp też żadnego wspomnienia o nim nie ma.

Jedyne co mogę znaleźć w wyszukiwarce, co by mówiło o tym by był kandydatem Konfederacji to grafika z tego posta, o jego Pokaż całość