Żałuję że nie #!$%@? tego meczu. Raz że byłoby śmiesznie, a dwa że dla tej drużyny nie ma już nadziei. Nie warto poświęcać im żadnej uwagi bo to tylko strata czasu i niepotrzebne #!$%@? się. Mam nadzieję że szybko odpadną i oszczędzą nam tego pośmiewiska.



Zawołajcie jak kiedyś dojdą do ćwierćfinału.



Póki co wszystko co związane z polską piłką nożną nadaje się tylko i wyłącznie do zakopania.