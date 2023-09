To samo jest na IMDB, którego właścicielem jest Amazon. Nie ma się co się dziwić później, że taki gniot jak The Lord of the Rings: The Rings of Power ma ocenę 7.0, albo nawet jeszcze gorszy gniot jak Depp V Heard 4.9. Oni sobie mogą dopisywać ile chcą ocen 9/10. Oceny filmów od paru lat na wszelkich serwisach filmowych są zmanipulowane. Ktoś jeszcze kieruje się tymi ocenami?