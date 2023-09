Zapewne co roku jak dzwonił agent ubezpieczeniowy z ofertą na przedłużenie ubezpieczenia to nie przyszło do głowy nikomu żeby wycenę robić pod zaktualizowaną wartość nieruchomości.

Ludzie, sprawdzajcie takie rzeczy i mówię to z doświadczenia - opłacając co roku składki na kolejny zdałem sobie sprawę że mój dom jest wart 2x więcej niż wynika to z wartości na polisie. Warto zorganizować sobie papier od specjalisty od wycen.