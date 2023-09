TLDR: Od kilku miesięcy walczę z gminą Opole Lubelskie, by zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego zapewnili mi, czyli osobie niepełnosprawnej ruchowo, bezpieczny dostęp do mieszkania komunalnego. Dostali pismo od adwokata i zamiast ogarnąć temat to … cenzurują internet i usuwają wszystkie moje komentarze z profilu gminy na fejsie. Będę wdzięczny za pomoc w pokazaniu im przysłowiowego „fucka”, że cenzura nigdy nie popłaca. Link do profilu: https://www.facebook.com/opolelubelskie

Jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszam się specjalistycznym wózkiem elektrycznym, który niestety swoje waży. 8 lat temu gmina zaoferowała mi i mojej mamie mieszkanie komunalne dostosowane do osoby niepełnosprawnej. Teraz z tą samą gminą walczę o to, by zapewnili mi bezpieczny dostęp do mieszkania. 8-letnia platforma przyschodowa jest już zużyta i w moim odczuciu korzystanie z niej nie jest bezpieczne. Chciałem, by gmina wybudowała podjazd. W ostateczności wymieniła platformę na nową. Sprawa ciągnie się już pół roku i gmina nie jest skora by załatwić temat raz a porządnie. Zobaczcie poniżej moje pisma do gminy i jak platforma działa, a raczej nie działa.