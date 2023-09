Sklepy perfidnie podnoszą ceny wykorzystując medialną nagonkę inflacyjną, robią to powyżej inflacji. Jest coraz drożej, spirala non stop się nakręca. Co chwila robią ,,promocje'' które narzucają kupowanie więcej, żeby coś było pozornie taniej. To jest już takie walenie w #!$%@?, że głowa mała.

To jest skandal, że nic się z tym nie robi.

Od kilku lat społeczeństwo dało się zagonić w ślepą uliczkę i jest tam permanentnie #!$%@? pod pretekstem fikcyjnego kryzysu.