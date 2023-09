Nie uważacie że 1/4 wpisów na głównej o Ukrainie w sytuacji gdzie nie są nawet drudzy na liście naszych sąsiadów którzy nam coś zrobili do tego nie jako państwo a jako naród który był pod naszą okupacją to trochę dziwne?

Mamy setki lat cierpień okupacji i mordów od Rosjan w tym także komunizm a i tak 10x więcej newsów będzie o Ukrainie? Trochę to na manipulację wygląda.

Mniej więcej taką jaką Rzesza Pokaż całość