Wyjadą z Polski i tyle.

Dobrze to czy źle, trudno powiedzieć. Jak to sicjaluchy, siedzące na polskich, a jakże, żaglach, to dobrze, jak pracownicy to źle.

Jedno jest pewne - z założonymi rękami nie będą czekać aż ich zgarną i wyjadą, znów za łapówki, do Anglii, Kanady, a może do Niemiec wystarczy. Niemcy nie zechcą pomagać Zełeńskuemu i bruździć Putinowi przez dostarczanie siły żywej na front i raczej ich zatrzymają u siebie.