podlaskie wioski to 80% głosuje na pis

popatrzcie sobie na głosy wyborów, wszystko dostępne publicznie



to że lewicowe lpggas niszczy plakaty wyborcze nie oznacza, że w białymstoku pis jest źle przyjmowany. Wręcz przeciwnie, cała ściana wschodnia wielbi pis i dostanie prawie 100% we wsiach.