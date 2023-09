Ukraina, to duży powierzchniowo kraj. Większość tych, co uciekła, to wbrew pozorom nie ci, którym na Ukrainie domy zbombardowano, a ci, którzy mieszkali w bezpiecznej, zachodniej, przestrzeni.

Mieli pieniądze, to wykorzystali sytuację i bez wiz #!$%@? na zachód.

Ci biedni, naprawdę biedni ludzie ze wschodu, co najwyżej się na zachód Ukrainy przemieścili.

Jak każda wojna, ta ma też dwa oblicza.



Pokaż spoiler