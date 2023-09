Fajne stworzonka tylko szkoda że tak krótko żyją. Miesiąc półtora w akwarium. Jeśli chcemy utrzymać ciągłość populacji to ciężko Za każdym razem trzeba odseparować jaja i je osuszać a to trwa minimum dwa tygodnie. Plus jest taki że możemy je przechowywać wysuszone latami i wrócić do hodowli kiedy nam się podoba. Duży kanibalizm. Krewetki fajniejsze w hodowli aczkolwiek mile doświadczenie z Triopsami. Z dnia na dzień widać jak rosną.