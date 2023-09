Nie żebym chciał (tfu) bronić Tuska, ale wiadomo przecież i same platfusy to powtarzają, że te hasła są tylko po to, żeby "głupi pisowcy" się rzucili.



"Dwa razy obiecać to jak raz dotrzymac" - kto to powiedział?

( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )