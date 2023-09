Czytałem wywiad z komarem i on mówił że ten ex jego panny podeszli do nich. I oni to potwierdzają mówiąc że podeszli. Można stwierdzić po #!$%@? w ogóle podchodzili do nich? Szukali spiny? Pytanie co było później. Komar twierdzi że został zaatakowany pierwszy. Oni twierdzą coś przeciwnego. Cała ta wymyślona przez komara historia o podlozu kibicowskim nie dodaje mu wiarygodności. W ogóle on coś mowil że dwudziestu chłopa go dogoniło i kopało Pokaż całość