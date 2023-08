Dlatego ja od lat mówię, że socjal powinien być TYLKO na niepełnosprawnych i ludzi tak biednych, że nie stać ich na podstawowe-podstawy (micha zupy, prycza do spania, jakaś woda, internet na godziny by znaleźć pracę). No i jakieś zbiorkomy, sądy, policja etc - wszystko co dotyczy nas wspólnie. Poza tym - zapieprzaj na swoje. ZUS też nie powinien być obowiązkowy, jak to jes np. w Nowej Zelandii.