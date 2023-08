Pokaż całość

Co jest lepsze dla nas?Macierewicz atakujący NATO ( https://www.newsweek.pl/polska/centrum-kontrwywiadu-nato-slowacy-wsciekli-na-macierewicza/1ce8l5l ) ?Macierewicz rozbrajający Wojsko Polskie ( https://plus.gazetakrakowska.pl/jak-minister-macierewicz-rozbraja-nasza-armie/ar/11792874 ) ?Czy jakaś popierdółkowata komisja, która uja może i uja zrobi?Oczywiście wolałbym jakby go już posadzili za dokonania ale życie jest życiem i urwa urwie łba nie urwie.A zatem jako najmniejsze zło głosowałbym za tym ostatnim schowkiem na szczotki.Skoro się go boją przez te akta co sobie schował przy okazji