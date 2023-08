wykopki jak zwykle nie mają pojęcia o czym piszą. jak zboże jest tanie to dużo na chleb nie wpływa, ewentualnie mąka potanieje. do wypieku chleba trzeba prądu ,gazu i człowieka a to właśnie to najbardziej ostatnio zdrożało.

Dla tych którzy mają problem z myśleniem napiszę łopatologicznie. jak na chleb idzie 300 gramów mąki to w tamtym roku kosztowała ona 30 groszy, a w tym roku po spadku ceny zboża to będzie 20 Pokaż całość