Dobra dobra, wszyscy wiemy o co chodzi Johny święty nie jest, lubi wypić, przyćpać i wieść życie gwiazdy po prostu.Ale ta wariatka chciała zrobić z niego psychola, bestię, pojechać starym jak świat schematem i zgnoić faceta, tylko dlatego, że kobieta w sądzie może to zrobić łatwo.Jednak Johny w przeciwieństwie do przypadkowego faceta dysponował wielkimi pieniędzmi a co za tym idzie doskonałymi prawnikami etc