Dobra dobra, ale to jest XII-XIII wiek i to nie są żadne runy, tylko zwykłe zdobienia głowicy. "Średniowieczny miecz z runami" sugeruje pochodzenie skandynawskie i wczesnośredniowieczne. Btw. same runy akurat byly wykorzystywane do krótkich inskrypcji takich jak "Ivar", tj. oznaczających właściciela.