Następnym razem jak mnie złapie policja za przekroczenie prędkości to też odpowiem że nie można mnie za to karać bo nie robiłem tego umyślnie. Oczy nie mogły patrzeć na prędkościomierz bo były zajęte patrzeniem na drogę a but sam gaz naciskał ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ʖ ͡ ° ) ͡ ° )