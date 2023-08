Pomyślcie - macie 1 konto na wykopie i jesteście czerwoną swołoczą. Ten pisowski typek miał tych kont kilka lub kilkanaście - to jak czerwona musi być jego gęba i jak wielką sam musi być swołoczą - jak to kilka razy większe wzmocnienie niż u was jest u niego. Ogólnie typ nadaje się tylko na śmietnik, tam jest jego miejsce takich zakłamanych i fałszywych osób. Sam go nie znam, ale poznałem kilka osób Pokaż całość