Teraz jeszcze wymusić na producencie, żeby sprzedawał oryginalne baterie jako część zamienną, albo żeby chociaż zamienniki trzymały jakiś poziom, bo to co teraz jest rynku to jest dramat. Oryginały to w 90% podróbki, większość zamienników nadaje się do śmieci jeszcze przed montażem. A reszta to jako tako, ale po roku do wywalenia. Druga sprawa, to możliwość wymiany gniazda ładowania, ten element też się zużywa, a wymiana bywa problematyczna i czasami droga.