Pokaż całość

Za każdym razem to samo pitolnie. "A pamiętasz jak było w Polsce przed 2004 r. !" Że tak zapytam co to ma do rzeczy? Mam żyć tym co było 20 lat temu? Teraz Unia będzie mi zabraniała jeździć czym chcę, będzie wprowadzała cenzurę.Jak w małżeństwie jest dobrze na początku, a potem kobieta przyprawia ci rogi, to masz nie brać rozwodu, bo kiedyś było dobrze?Nie mówię, żeby od razu