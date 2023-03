O nie, ludzie zaczynają się burzyć o nasze najlepsze decyzje polityczne, co zrobić, zmienić politykę, która wkurza ludzi, nieeeee, my wiemy lepiej czego plebs potrzebuje, wprowadzić cenzurę, nie będą się komunikować wzajemnie.

Tak tylko wspomnę, że za komuny gdzie nie było internetu i powszechna cenzura, że Śląsk strajkował, wiedzieli w Gdańsku. Nie mam pewności, że to im wyjdzie.