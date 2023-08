W takim razie to skończony kretyn!!

Wyjście z UE, to zagłada dla ekonomii i gospodarki Polski i wrzucenie nas do koszyczka z takimi rajami na ziemi jak: Białoruś, Iran, Korea Północna, Niger i Wenezuela -zacne towarzystwo.



Tylko totalne półgłówki i patusy chcą wyjść z UE, no i ludzie urodzeni po 2000, którzy kompletnie nie rozumieją, jak było przed wejściem do UE, a przeszłość znają jedynie z "mody na PRL"