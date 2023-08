Pytanie do wykopowych konfederatów: Dlaczego zakopujecie poglądy swojej partii? Przecież jesteście przeciwni "skrobankom" i zabijaniu nienarodzonych dzieci, więc chyba w waszym interesie powinno być wykopanie tej informacji? Gdyby kleopatrixx, L3stko, albo inny konfederacki wieszcz dodał znalezisko o dokładnie takim samym tytule, to już miałoby kilkaset wykopów i wlot na główną. Wstydzicie się swoich poglądów, czy macie jakieś "poglądy Schrödingera", które trzeba jednocześnie zakopywać i wykopywać w zależności od kontekstu? Jak to działa?