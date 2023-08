tl, dr

typowa 'madka' z lat 90tych

17 lat, dziecko , szemrani znajomi, jej nazwisko w śledztwie dot. zmuszania do prostytucji. Ktoś podjechał, wsiadła do alfonsa, wywieźli gdzieś na działkę, zgwałcili, zabili, wrzucili do szamba. po kilkunastu latach zidentyfikowana na podstawie DNA, odnaleziona dzięki grupie na FB. po ponad 20 latach większość spraw zamknięta, dużo świadków się rozjechało, zmarło itp. nie bardzo jest czego szukać, nikt z własnej woli się nie przyzna.