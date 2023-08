Wiecie co jest najlepsze? Że my w Europie mamy się zaorać i żyć w psychiatryku z liczeniem śladu węglowego, sortowaniem śmieci do 10 kubłów, bzdurami pokroju papierowych słomek które są zawsze droższe od nieekologicznych odpowiedników a reszta świata ma to w dupie i nie brakuje u nas geniuszy co wierzą że malutka Europa zrobi różnice i uratuje klimat albo że reszta świata się zreflektuje xDDD i zmieni swoje postępowanie jak zobaczy nasze Pokaż całość