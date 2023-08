Przecież to że to ruski agent jest oczywiste. Z jednej strony krzyczy jacy ruscy zli z drugiej swoimi działaniami od lat systematycznie niszczy polskie siły zbrojne i wywiad. A mimo to pis stoi za nim murem. Dlaczego? Odpowiedz na to pytanie jest oczywista chyba ze sie jest bezmozgowcem pisowskim po podstawowce