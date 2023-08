Jak ostatnio przeczytałem sobie podrzucone na wykopie "O Ukrainie bez lukru" i widząc co się tu wobec Ukraińców przez ostatni rok odwala, tak moje nastawienie do tamtych ludzi zmieniło się zdecydowanie i o ile dostosować się do reguł panujących w naszym kraju będą mogli, tak wyeliminować ichniejszą mentalność jest po prostu niemożliwością. I jest to możliwe chyba tylko u ludzi, których obecnie z Ukrainą łączy miejsce urodzenia, ew. paszport...