Kurczę Mirki ale akurat to prawo jest spoko. Do 30 m głębokości i do poboru 5m3 wody dziennie nie trzeba niczego legalizować. To jest naprawdę sporo. Na użytek własny wręcz absurdalnie sporo. Jeżeli komuś nie wystarcza to raczej planuje tę wodę wykorzystywać w celach przemysłowych i wtedy jak najbardziej jestem za tym aby było to regulowane.