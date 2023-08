To, że będą bronić swoich interesów to jest to jak najbardziej logiczne. Natomiast właśnie obecnie mamy idealną okazję, aby wymusić na Ukraińcach pewne rzeczy, które nas u nich denerwują, czyli Wołyń oraz powojenne cmentarze (to z takich najbardziej chodliwych i medialnych kwestii).

Chcą naszej pomocy? Proszę bardzo. Ale pozwolić na ekshumacje i badania oraz wprowadzenie ustawy, która by nakazywała dbałość o polskie cmentarze.