'Nieoczekiwany błąd to popełnili wszyscy, co u Was PPV kupili', 'Zawinili, że nie przygotowali zaplecza technicznego', 'Współczuję' - to komentarze dziennikarzy oraz internautów, którzy są oburzeni awariami transmisji gali Clout MMA. Niektórzy użytkownicy domagają się nawet zwrotu pieniędzy.