Ale ten "plemienny, sztuczny podział, który dzieli Polaków i powoduje masę destrukcji" to jest przecież największe życiowe osiągnięcie Jarka Kaczyńskiego. Nie po to się edukował z teorii marksistowskiej i ją stosował w polityce aby teraz jakieś smrodki z # konfederacja my to wszystko rozpiździły....