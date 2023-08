1. Ukraina to fikcyjny kraj - jest

2. podział Ukrainy - jest

3. Wołyń, Bandera - jest

4. Ukraińcy ze wschodu tak naprawdę chcą do Rosji - jest

5. Ukraińcy to nieuczciwi ludzie - jest

6. Poroszenko nadal działa w Rosji (w domyśle, nic się nie zmienia w Ukrainie) - jest



Powinien jeszcze napisać, że Zeleński to narkoman i coś o reżimie Kijowskim i byłby komplet.



A jak jest naprawdę:

fabryka tych Pokaż całość