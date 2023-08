EH PANOWIE CORAZ WIĘCEJ AMATORÓW SIĘ PCHA DO ZABAWY

Pokaż całość

Wykopię, bo chociaż filmiki ELEKTRONa są dla mnie zbyt chaotyczne i mało zrozumiałe, to zawsze może znaleźć się ktoś kto to wszystko rozumie, albo złapie ciekawą zajawkę.Chociaż jak patrzę, na komentarze ludzi, którzy rozumieją, to widzę, że dla nich to jest zbyt proste xDDDElektrodziarze to jest po prostu stan umysłu. Zamiast cieszyć się, że ktoś prezentuje, jak to napisali wyżej, "PROSTY"