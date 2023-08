Generał Bogusław Pacek: "Jeżeli policja odbiera telefon od obywatela, który mówi, że nad jego domem przeleciał śmigłowiec i policja nie reaguje, jeżeli ten obywatel dzwoni jeszcze do Straży Granicznej, mówi to samo i nadal nie ma reakcji, no to nawet przysłanie dywizji wojska niczego nie zmieni"