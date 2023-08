Pamiętam jak Iran przechytrzył jankesów gdy Ci drudzy robili rekonesans w ich przestrzeni lotniczej z użyciem RQ-170. Udało im się tego dokonać z użyciem takich technik jak frequency jamming i GPS spoofing. Nie jest to jakaś atak wysokiego kalibru a mimo to byłby bardzo skuteczny w przypadku tych mało inteligentnych "dronów" a mimo to używają tradycyjne rakiety i pociski do ich sciągania, zastanawiam się czemu?