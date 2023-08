Ogólnie zgłaszanie czegokolwiek na policję to jest jakaś paranoja. Najpierw Ciebie weryfikują, pytają kto dzwoni itd. w pewnym momencie człowiek czuje się winny całej sytuacji i jak jakiś najgorszy konfident. Pamiętam kiedyś jak wynajmowałem mieszkanie, to jakieś patusy za ścianą zrobiły sobie imprezę w środku nocy. W końcu to zgłosiłem, ale policja oczywiście musiała wiedzieć kto dzwoni i z jakiego mieszkania, bo inaczej by nie przyjechali, więc byłem zmuszony powiedzieć kim jestem Pokaż całość