Jeżeli chcielibyśmy odwrócić lub zatrzymać tzw. ocieplanie klimatu to jak rozumiem musielibyśmy wstrzymać emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych, które w zasadzie w całości pochodzą ze spalania węgla i ropy, które z kolei dają man energię potrzebną do utrzymania naszej cywilizacji. To oznacza całkowite wyłączenie elektrowni i transportu, co oznacza zatrzymanie przemysłu, zatrzymanie produkcji czegokolwiek. To jest dziś absolutnie nierealne i niewykonalne. Zatem wszelkie dywagacje czy i jak walczyć ze zmianami klimatu Pokaż całość