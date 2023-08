zatrzymali typa co mial 500$ i 250zl, a nasi rzadzacy wpuscili do tego kraju nielegalnie miliony imigrantow pod przykrywka uchodzcow i nadal przemawiaja w telewizorze.

malo tego jeszcze sobie wiekszosc z nich zyje na nasz koszt, monopol to jednak monopol, trzeba gnoic konkurencje.